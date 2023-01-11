برامج مهارية لإبراز إبداعات طلاب العوق البصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار عملية دمجهم وإبراز إبداعاتهم عبر البرامج المهارية، تنفذ الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التربية الخاصة 24 برنامجا موجها لأبنائها الطلاب والطالبات من فئة العوق البصري في مختلف المراحل الدراسية في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن البرامج والخدمات التي تقدمها لهذه الفئة تتضمن 15 برنامجا لقطاع البنين موجهة لمختلف المراحل، مبينا أن عدد طلاب فئة العوق البصري في المنطقة يبلغ 127 طالبا وطالبة.

وأضاف «إن البرامج تشمل دراسة الحروف البارزة (برايل) والأجهزة والأدوات المساعدة في العملية التعليمية التي منها آلة بيركنز برايل، ولوحة المكعبات الفرنسية، والعصا البيضاء، والهندسة بطريقة برايل، والمسطرة الالكترونية، وطابعة أندكيس وطابعة تحويل الكلمات من ورد إلى طريقة برايل».

وأشار الباحص إلى أن إدارة التعليم بالمنطقة تقوم بدمج الطالب الكفيف مع طلاب التعليم العام بنسبة لا تقل عن 50%‏ إضافة إلى تعليم الطالب وتدريب أسرته على طرق التعامل، وتوجيه المجتمع التعليمي في كيفية المعاملة لمعرفة حقوقه ودمجه في المجتمع وإبراز إبداعاته.

محتويات البرامج:

