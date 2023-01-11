علماء يشاركون الموهوبين تجاربهم الملهمة

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وضم وفد العلماء كلا من: أستاذ الفيزياء في مختبر كامبريدج كافنديش الفائز بجائزة نوبل للفيزياء 2019 الدكتور ديدييه كيلوز، وعالمة الأحياء الدكتورة إدنا كاماتشو، وعالمة علوم الأرض والمناخ المشارك في مختبر العلوم الهيدرولوجية في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا الدكتورة فاجي منا.كما شارك من أعضاء رابطة موهبة كل من: شريك مؤسس لشركة 3D+ يعمل في إدارة الابتكار في «منشآت» معاذ بوعائشة، ومهندس تطبيقات في شركة ناشئة في السيلكون فالي بكاليفورنيا عبدالرحمن الفوزان، والمهندسة في أرامكو السعودية، المتخرجة من جامعة Penn State University تخصص هندسة بترول وغاز طبيعي فاطمة العلي، والمتخرجة من جامعة University of Washington بتخصص علوم سياسية واقتصاد وتعمل في أرامكو مها الحمود، والمدير التنفيذي لشركة غراس والتي تدرس دكتوراه هندسة ميكانيكية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية غنيمة بوحيمد.
من آراء العلماء:
- المملكة، وخلال رؤيتها، تبذل قصارى اهتمامها بالموهوبين
- معجبون بالطلاب السعوديين والمشاريع والأفكار التي تحدثوا عنها
- العلم لا نهاية له، إذ يتم اكتشاف معلومات جديدة كل يوم
- الفشل جزء من العملية العلمية، والنجاح لا يأتي إلا بعد تجارب الفشل
- رقي الأمم ونموها يقاس بدرجة اهتمامها بالعلم والمعرفة
أهداف الشراكة
- تشجيع العلماء الشباب
- التعاون المشترك في المجالات المستهدفة
- تزويدهم بفرص بحث عالمية المستوى
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