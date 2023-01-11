شكرا لقرائتكم خبر أكبر ماراثون نوعي للقراءة بتبوك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويقام الماراثون في مكتبة اقرأ بالثانوية الأولى، حيث يتكفل مركز «إثراء» بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة بهدف الوصول إلى 2000 شجرة، إضافة إلى حصول القارئ على ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم بمدينة تبوك فعاليات «ماراثون اقرأ» الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» ضمن برنامج إثراء القراءة «اقرأ» في دورته الثامنة.ويقام الماراثون في مكتبة اقرأ بالثانوية الأولى، حيث يتكفل مركز «إثراء» بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة بهدف الوصول إلى 2000 شجرة، إضافة إلى حصول القارئ على ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة.

كانت هذه تفاصيل خبر أكبر ماراثون نوعي للقراءة بتبوك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.