مدارس جازان تحتفي بعام القهوة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت مدارس إدارة التعليم بمنطقة جازان أمس، بعام القهوة السعودية، الذي تحتفي به المملكة على مدار عام كامل بهدف دعم الهوية الثقافية السعودية وتقاليدها العريقة وتعزيز قيم الكرم والانتماء للموروث السعودي، حيث اشتمل الاحتفاء على التعريف بتاريخ القهوة السعودية وأنواعها وأدواتها ومكوناتها وطرق تحضيرها وتقديمها.

وقدمت المدارس عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، استهدفت الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بهدف ترسيخ الهوية الثقافية السعودية وتقاليدها العريقة والتعريف بالقيم السعودية الأصيلة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من الطلاب إلى مزارع البن المنتشرة في جبال منطقة جازان، لتعريفهم بشجرة البن وطرق زراعته وحصاده والعناية بشجرة البن، وطريقة إعداد القهوة.



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