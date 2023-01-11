سوق مفتوح بجامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في عمادة شؤون الطالبات، أمس الأول، فعالية السوق المفتوح، بمشاركة عدد من طالبات جامعات (الأميرة نورة، الملك سعود، اليمامة، الإمام محمد بن سعود).

وهدفت الفعالية التي تستمر يومين بمقر الجامعة، إلى تشجيع الطالبات على تأسيس وإدارة المشاريع، ورعاية الفئات المبدعة المنتجة، وزيادة فرص بيع وتسويق منتجاتهن، إضافة إلى الإسهام في تحقيق غايات الجامعة في توفير بيئة داعمة ومحفزة؛ لتنمية شخصية الطالبات، وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، وإعدادهن لتمثيل قيمة تنافسية ممكنة.

وتسعى العمادة خلال فعالية السوق إلى توعية الطالبات بالمشاريع الصغيرة، وإثراء ثقافاتهن ومهاراتهن، وتقديم المعرفة والفكر في كل ما يعمل على زيادة الإنتاجية، وتشجيع الصناعات اليدوية وتسويقها وفق أسس مبنية، ودعم مشاريع الطالبات والتعريف بها، والإسهام في زيادة العرض المحلي واستمراريته، ورفع الأثر على الناتج الوطني، وتشجيع التنوع الاقتصادي.

ويشمل السوق الذي يضم 38 ركنا، مجموعةً مختارة من الأعمال اليدوية للطالبات.