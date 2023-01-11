ردم 3 آبار مكشوفة بمكة

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى الوقوف على بلاغات الآبار المكشوفة التي تشكل خطورة قرب سد غيا، بالإضافة إلى آبار يدوية مكشوفة بالصالحية.
وبين أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات 911، حيث أتاحت الوزارة نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية.
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