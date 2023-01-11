ردم 3 آبار مكشوفة بمكة

ردم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة من خلال إدارة المياه بفرع المنطقة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 3 آبار مكشوفة تشكل خطورة على المارة والمتنزهين لقربها من الطريق، وتم معالجتها بالردم، وإزالة الخطورة لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى الوقوف على بلاغات الآبار المكشوفة التي تشكل خطورة قرب سد غيا، بالإضافة إلى آبار يدوية مكشوفة بالصالحية.

وبين أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات 911، حيث أتاحت الوزارة نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية.