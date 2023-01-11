سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

تواصل، أمس، الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة، وامتد تدريجيًا إلى المناطق الجنوبية، وشهدت أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة سحبًا رعدية ممطرة، فيما تعرضت أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة ومنطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.