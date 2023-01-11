48 ألف مستفيد من الطب الاتصالي

كشف تجمع المدينة المنورة الصحي، أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة عن طريق عيادات الطب الاتصالي بالتجمع خلال العام 2022، بلغ 48 ألف مستفيد.

وأشار التجمع إلى أن المستهدفين من الخدمات الطبية بلغ عددهم 48042 مستفيدًا ، في 69 تخصصًا طبيًا، فيما قدمت لهم الخدمات الطبية في 72 منشأة طبية وصحية.

وأبان أن أكثر التخصصات طلبًا كان لـ 6 تخصصات طبية هي، طب الأسرة بواقع 9005 حالات، والنساء والتوليد بواقع 6203 حالات، والطب الباطني بواقع 5286 حالة، والطب النفسي بواقه 7202 حالة، والعلاج الطبيعي بواقع 5956 حالة، والقلب بواقع 4813 حالة.