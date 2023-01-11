وأشار التجمع إلى أن المستهدفين من الخدمات الطبية بلغ عددهم 48042 مستفيدًا ، في 69 تخصصًا طبيًا، فيما قدمت لهم الخدمات الطبية في 72 منشأة طبية وصحية.
وأبان أن أكثر التخصصات طلبًا كان لـ 6 تخصصات طبية هي، طب الأسرة بواقع 9005 حالات، والنساء والتوليد بواقع 6203 حالات، والطب الباطني بواقع 5286 حالة، والطب النفسي بواقه 7202 حالة، والعلاج الطبيعي بواقع 5956 حالة، والقلب بواقع 4813 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر 48 ألف مستفيد
من الطب الاتصالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.