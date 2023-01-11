وتشمل المرحلة الأولى المستهدفة للتسوير في القطيف 169 أرضًا، على الشوارع التجارية الواقعة في نطاق خمس بلديات، وشارع الملك عبد العزيز، وشارع كورنيش سيهات.
ووفقًا لأمانة المنطقة، تضم لوائح متطلبات التسوير أن يقام السور على حدود الملكية للأرض الفضاء مع مراعاة الارتدادات النظامية للطريق، وأن يتم تنفيذ السور على جميع حدود الأرض، ووفق تصميم موحد، ويسمح بفتح بوابة للسور، كما يلزم أن يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر تسوير 169 أرضا بيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.