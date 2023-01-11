تسوير 169 أرضا بيضاء

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء في محافظة القطيف، التي سيتم من خلالها إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المحاور المستهدفة بالتسوير قبل المهلة المحددة، وهي 01 /03 /2023.

وتشمل المرحلة الأولى المستهدفة للتسوير في القطيف 169 أرضًا، على الشوارع التجارية الواقعة في نطاق خمس بلديات، وشارع الملك عبد العزيز، وشارع كورنيش سيهات.

ووفقًا لأمانة المنطقة، تضم لوائح متطلبات التسوير أن يقام السور على حدود الملكية للأرض الفضاء مع مراعاة الارتدادات النظامية للطريق، وأن يتم تنفيذ السور على جميع حدود الأرض، ووفق تصميم موحد، ويسمح بفتح بوابة للسور، كما يلزم أن يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ.