29 ألف لوحة مشوهة بصريا في جدة

تسعى أمانة محافظة جدة إلى تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، فيما تمكنت من إزالة مخلفات البناء، ومعالجة الكتابات المشوهة للجدران، والسيارات التالفة، ومعاجة وضع الحاويات، وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة البالغة 28932 لوحة خلال 2022.

يذكر أنه خلال الربع الأخير فقط من العام تمت معالجة التشوهات بواقع 5908 لوحات منها 960 تجارية و1598 إعلانية و850 تحذيرية و2500 لوحة إرشادية.

كما فعلت الأمانة منصة «نسق» التي أثمرت عن إصدار 20382 تصريحا (التصاريح المغلقة 15048 والتصاريح المفتوحة 5334). وبلغت نسبة التصاريح المغلقة لعام 2022 (73.8%)، وبلغ الارتفاع في نسبة الالتزام في تعيين استشاري خاص في أعمال الحفر 100%.

تحسين المشهد الحضري

الحدائق العامة

34 موقع ألعاب أطفال

196 أثاث الشوارع

2099 ملعبا رياضيا

معالجة التشوهات

اللوحات التجارية

2762

اللوحات الإعلانية

3470

اللوحات التحذيرية

7800

اللوحات الإرشادية

14900