29 ألف لوحة مشوهة بصريا في جدة

يذكر أنه خلال الربع الأخير فقط من العام تمت معالجة التشوهات بواقع 5908 لوحات منها 960 تجارية و1598 إعلانية و850 تحذيرية و2500 لوحة إرشادية.
كما فعلت الأمانة منصة «نسق» التي أثمرت عن إصدار 20382 تصريحا (التصاريح المغلقة 15048 والتصاريح المفتوحة 5334). وبلغت نسبة التصاريح المغلقة لعام 2022 (73.8%)، وبلغ الارتفاع في نسبة الالتزام في تعيين استشاري خاص في أعمال الحفر 100%.
تحسين المشهد الحضري
الحدائق العامة
34 موقع ألعاب أطفال
196 أثاث الشوارع
2099 ملعبا رياضيا
معالجة التشوهات
اللوحات التجارية
2762
اللوحات الإعلانية
3470
اللوحات التحذيرية
7800
اللوحات الإرشادية
14900
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