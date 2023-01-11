أضرار المخدرات بتمريض نجران

وهدفت الندوة التي شهدت حضور عدد كبير من الطلاب إلى التوعية بمخاطر المخدرات وكيفية الوقاية من السقوط فيها، وتمكين الطلاب من أداء دور فعال في حماية المجتمع وتوعيته. وتناولت الندوة التي قدمها الدكتور صادق الوصابي، التعريف بمخاطر المخدرات وأنواعها وأضرارها على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى كيفية الوقاية منها.
وأوضح عميد الكلية الكتور محمد عبدالرحمن الشهراني، أهمية موضوع الندوة؛ كونه يهم المجتمع بأكمله، لما تشكله المخدرات من خطورة وتأثير سلبي على الصحة البدنية والعقلية، مؤكدًا أهمية إقامة مثل هذه الندوات التي من شأنها تعزيز مستوى الوعي لدى الطلبة تجاه آفة المخدرات.
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