السعودية اليوم / النهدي" الأول في نخبة النخبة للون الوضح بمهرجان الإبل والشيباني وصيفاً



الصياهد 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

حقّق المواطن عبدالله عامر النهدي المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون الوضح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، فيما حلّ المواطن عبدالله الشيباني وصيفاً بالمسابقة.

وتعتمد مسابقة "نخبة النخبة" على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة؛ حيث يحسم الفوز المشارك بأكثر الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس، إذ تُعد من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزايين الإبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات ويتوج فيها فائز ووصيف فقط، الذي سينال كأس الوصافة ومبلغ 500 ألف ريال.

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18:26ت م

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