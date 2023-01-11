شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يرفض الانتقال للنصر السعودي بسبب رونالدو.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة رفض الانتقال لنادي النصر السعودي، بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانضم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده معمانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، لا يرغب الانتقال لصفوف النصر السعوي، بسبب تواجدكريستيانو رونالدو.

وكان النصر السعوي يرغب ضم بوسكيتس، بمقابل مادي قيمته 13 مليون يورو، لتدعيم صفوف الفريق.

بوسكيتس يرفض الانتقال للنصر السعودي

وأوضحت الصحيفة الكتالونية: بالتأكيد لا يمكن لأي فريق، تقديم هذا المبلغ إلى لاعب كرة قدم سيبلغ 35 عامًا خلال 2023.

وواصلت: ومع ذلك يبدو من الصعب على بوسكيتس، أن يراهن على الدوري السعودي، الذي لم يجذبه حتى الآن.

وقام تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بإقناع بوسكيتس للاستمرار داخل الفريق الكتالوني.