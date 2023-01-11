شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يثير الجدل في تدريبات النصر الأخيرة - صورة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال اسم كريستيانو رونالدو هو الأبرز في الصحف السعودية والعالمية خاصة بعد انتقاله الأخير لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة هزت أرجاء الوسط الرياضي.

صورة رونالدو تثير الجدل في تدريبات النصر

وأثار رونالدو الجدل بعد صورته الأخيرة التي نشرها الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر مواقع التواصل الإجتماعي أثناء التدريبات التي يخوضها اللاعب حاليا رفقة الفريق.

ونشر الحساب الرمسي لنادي النصر السعودي صورة رونالدو خلال الحصة التدريبية وهو يرتقي فوق الجميع بمسافة كبيرة وعلقت الصفحة:"الأفضل يرتقي عاليًا في النصر".

وجذبت تلك الصورة الصحف العالمية حيث علقت شبكة جلوبو البرازيلية على هذه القفزة، وكتبت: "مع اقترابه من 38 عاما، أظهر المهاجم البرتغالي أنه في حالة جيدة".

وأضافت الشبكة عد أسبوع من تقديمه، ما زال كريستيانو رونالدو ينتظر أول ظهور رسمي له في النصر، لكنه أظهر أن استعداداته البدنية رائعة".

قفزة رونالدو القياسية أمام مانشستر يونايتد

يذكر أن رونالدو قد حقق رقما قياسيا بقفزته الخارة بمسافة 2.93 متر رفقة فريقه السابق ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.