شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد السعودي تتلقى صدمة كبرى بسبب ثنائي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام الناقد الرياضي فيصل الجفن، بتوجيه صدمة كبرى لجماهير الاتحاد السعودي، بسبب تواجد ثنائي الفريق.

ويتواجد الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة.

وتحدث فيصل الجفن خلال تصريحات عبر برنامج "برا الـ18": مشكلة الاتحاد في ثنائي وسط الملعب إيجور كورنادو، وطارق حامد.

وأضاف: الفرق التي تبحث عن البطولات، لا بد أن يكون لديها وسط ملعب قوي فنيا وبدنيا، وعلى صعيد اللاعبين في مشكلة في منتصفملعب الاتحاد.

وتابع: الاتحاد قوي بكافة خطوطه، بداية من حراسة المرمى وخط الدفاع بقيادة أحمد حجازي، حتى الهجوم بتواجد رومارينيو وعبدالرزاقحمدالله، إلا وسط الملعب.

وأتم: كورنادو عندما كان في الإمارات كان مميزا وكذلك المحور المصري طارق حامد مع الزمالك، ولكن حاليا هذا الثنائي سبب خلل فيأسلوب لعب الفريق، إضافة لحرمان الاتحاد من التعاقدات في الشتوية، لذلم سوف يعاني الفريق حتى الصيفية وسيخرج من المنافسة.