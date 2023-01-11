شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الأهلي يستهدف التعاقد مع تريزيجيه للمشاركة بكأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية تركية عن محاولات من جانب النادي الأهلي المصري من أجل استعارة لاعبه السابق محمود حسن تريزيجيه من أجل المشاركة معهم خلال كأس العالم للأندية الذي سيقام في فبراير المقبل بالمغرب.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء لاستعارة بعض اللاعبين وتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل خوض تلك البطولة خاصة بعد أن تم اتخاذ قرار من قبل الفيفا بإشراك الأهلي المصري عقب إقامة البطولة في المغرب بالإضافة لتواجد الوداد المغربي كبطل لدوري أبطال إفريقيا وممثلا عن المغرب ليتم الاستعانة بوصيف إفريقيا للمشاركة.

محاولات استعارة تريزيجيه من جانب الأهلي

ووفقا لما أكدت صحيفة karadenizgazete فإن الأهلي ينوي تقديم عرضا لضم تريزيجيه لنهاية الموسم، من أجل خوض كأس العالم للأندية مع الفريق الاحمر.

وأكدت الصحيفة أن طرابزون سبور سيرفض أي عروض لرحيل تريزيجيه، الذي قام بضمه في مطلع الموسم الجاري قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وهو من أبرز لاعبي الفريق التركي خلال الفترة الماضية.

صفقات الأهلي في الشتاء

الجدير بالذكر أن إدارة الأهلي المصري قد تعاقدت خلال الفترة الأخيرة مع كل من مروان عطية وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

