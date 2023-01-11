شكرا لقرائتكم خبر عن محامي عبدالله السعيد يصدر بيانًا بشأن قضية اللاعب مع الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام الفريق القانوني لـ عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، بإصدار بيانًا جديدًا بشأن قضية اللاعب مع النادي الأهلي.

ونشر محامي عبدالله السعيد، بيانًا كالتالي: نجح مكتب خضير وشركاه في استصدار حكم من المحكمة الفيدرالية السويسرية الخميسالماضي برفض الطعن المقدم من الأهلي، على الحكم الصادر من محكمة كاس، وألزمت الأهلي بدفع تعويض مالي للاعب.

وتابع: وجاء حكم الفيدرالية السويسرية للتأكيد على عدم نهائية القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي وما تبعه من إجراءاتاتخذها الأهلي ضد اللاعب.

وأضاف: يترتب على حكم الفيدرالية السويسرية استمرار محكمة كاس في نظر الطعن المقدم من اللاعب ضد الأهلي بشأن قرار مركزالتسوية بعد أن تأكد اختصاص كاس، ولا يتبقى الآن سوى قيام الأهلي بدفع التعويض للاعب وأتعاب المحاماة الواردة بحكم الفيدراليةالنهائي.

وختم: ينتظر اللاعب والأهلي صدور الحكم النهائي من محكمة كاس بشأن الطعن المقدم من اللاعب ضد حكم مركز التسوية والتحكيمالرياضي لكي يسدل الستار على الانتهاكات والمحاولات غير القانونية التي تعرض لها اللاعب وأسرته لفترة دامت أكثر من 3 أعوام.