شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح يوجه هجومًا ناريًا على كلاتنبيرج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام سابقًا، بشن هجومًا حادًا على كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام الحالي.

وتحدث عبدالفتاح في تصريحات إذاعية: اتحاد الكرة قام بتعيين الإنجليزي مارك كلاتنبيرج في لجنة الحكام، من أجل تخفيف الأخطاء،ولكن منذ توليه المهمة وأخطاء الحكام أصبحت أكثر.

وأضاف: فى التحكيم، ولا ينطبق عليه مواصفات الخبير والمعايير المنصوص عليها فى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابع: أنصح اتحاد الكرة أن يهتموا بالتحكيم المصري قبل تدميره وأنا لا أريد أى منصب، لن أعود إلى التحكيم المصري، ولكن يجب أن نهتمبالتحكيم أكثر من ذلك.

وأردف: أنني أتحدث من أجل المصلحة فقط وأريد إصلاح وتطوير التحكيم، وهناك العديد من الأشياء الغريبة تحدث فى ملف إدارة اتحادالكرة.

وأتم: اتحاد الكرة يخشى أندية بعينها بسبب التحكيم، وهذا لا يحدث فى أي دولة أخرى، وهناك من يريد تدمير التحكيم بسبب ما يريده.