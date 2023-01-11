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عصام عبدالفتاح يوجه هجومًا ناريًا على كلاتنبيرج

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محمد الفلاح - قام عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام سابقًا، بشن هجومًا حادًا على كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام الحالي.

وتحدث عبدالفتاح في تصريحات إذاعية: اتحاد الكرة قام بتعيين الإنجليزي مارك كلاتنبيرج في لجنة الحكام، من أجل تخفيف الأخطاء،ولكن منذ توليه المهمة وأخطاء الحكام أصبحت أكثر.

وأضاف: فى التحكيم، ولا ينطبق عليه مواصفات الخبير والمعايير المنصوص عليها فى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابع: أنصح اتحاد الكرة أن يهتموا بالتحكيم المصري قبل تدميره وأنا لا أريد أى منصب، لن أعود إلى التحكيم المصري، ولكن يجب أن نهتمبالتحكيم أكثر من ذلك.

وأردف: أنني أتحدث من أجل المصلحة فقط وأريد إصلاح وتطوير التحكيم، وهناك العديد من الأشياء الغريبة تحدث فى ملف إدارة اتحادالكرة.

وأتم: اتحاد الكرة يخشى أندية بعينها بسبب التحكيم، وهذا لا يحدث فى أي دولة أخرى، وهناك من يريد تدمير التحكيم بسبب ما يريده.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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