شكرا لقرائتكم السديس: ولي العهد كرس التسامح فاستحق لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا بامتياز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فوز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بلقب “القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2022″؛ بأنه لقب مستحق بامتياز واقتدار لدوره التاريخي في تعزيز العمل العربي المشترك، فضلًا عن مدى نجاحه في تعزير أواصر الدول العربية والتأثير الإيجابي الإقليمي والآسيوي والعالمي الذي حققه الأمير محمد بن سلمان خلال العام المنصرم من حراكه الدبلوماسي في المنطقة.

لقب مستحق

وقال السديس في معرض تعليقه على حصول ولي العهد على لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا للعام الثاني على التوالي في المنطقة “إنه لقب مستحق لمنجزات سموه الكريم التي ساهمت في تطوير الأعمال والاستفادة من الإمكانيات لتطوير عجلة التنمية في الوطن العربي”.

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وتابع قوله “فوز ولي العهد بلقب أقوى شخصية عربية للعام ٢٠٢٢ جاء نتيجة المسار السعودي الاستراتيجي الإيجابي في المنطقة العربية بهدف إحلال السلام والأمن وتحويل التحديات إلى فرص وتعظيم الإيجابيات وتكريس قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ الإرهاب والتطرف فضلًا عن دعمه لإيصال رسالة الحرمين للعالم”.

فخر واعتزاز

وأضاف السديس أن هذا اللقب مدعاة فخر واعتزاز لما تسير فيه هذه البلاد المباركة وفق خطط مدروسة وناجحة على يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي جعلت المملكة العربية السعودية تسير بخطواتها نحو العالمية في كافة المجالات التنموية والتطويرية والاقتصادية.

وبين أن هذا الوطن الغالي وعلى خطاه السريعة في مجالاته التنموية والتطويرية التي قادها ولي العهد زادت من الافتخار بالقيم التي لن تحيد عنها المملكة العربية السعودية بإذن الله، والسائر على النهج الثابت والراسخ للقيادة الرشيدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز إلى اليوم، ليحتل الأمير محمد بن سلمان لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا في العالم العربي ومصدر فخر للعالم الإسلامي.

رؤى سديدة

وأشار الشيخ السديس إلى أن “القيادة الحكيمة التي تنعم بها بلادنا المباركة تعمل بشكل دائم ومستمر في صالح الوطن والمواطن والعالم العربي والإسلامي، وأن هذا اللقب الموائم لمكانة ولي العهد الأمين يأتي وفق رؤاه السديدة الموائمة مع رؤية المملكة 2030، والتي ستسمو للرقي بوطننا الغالي وتحقيق طموحاته وتطلعاته”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد فاز وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، بلقب “القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2022، إذ حصل على (7 ملايين و399 ألفًا و451 صوتًا)، ما يشكل 62.3% من أصل (11 مليونًا و877 ألفًا و546 صوتًا) شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في ١٥ ديسمبر الماضي وأُغلق في التاسع من يناير.

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها ولي العهد الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.