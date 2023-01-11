

الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

أتاحت وزارة الصحة اليوم إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس

وأكدت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.

ويسمى لقاح كوفيد المحدث باللقاح الثنائي لأنه يعطي بإذن الله حماية من المرض الشديد من سلالة الفيروس الأصلية بالإضافة إلى متحورات اوميكرون.

وتأتي هذه الخطوة بهدف المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.

يذكر أن الوزارة أطلقت حملة توعوية ضد

// انتهى //

16:38ت م

0140



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأتاحت وزارة الصحة اليوم إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد19) لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة ويرغب في الحصول عليها عن طريق أخذ موعد عبر تطبيق صحتي.وأكدت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.ويسمى لقاح كوفيد المحدث باللقاح الثنائي لأنه يعطي بإذن الله حماية من المرض الشديد من سلالة الفيروس الأصلية بالإضافة إلى متحورات اوميكرون.وتأتي هذه الخطوة بهدف المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.يذكر أن الوزارة أطلقت حملة توعوية ضد فيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)، التي تهدف لتوعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد الفيروس، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.// انتهى //16:38ت م0140

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة" تتيح الحصول على الجرعة المحدثة ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.