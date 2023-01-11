السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة مواضيع البيئة وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الحد من آثار التغير المناخي، وبحث أوجه تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة ( الإسكوا ) في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي من أجل مستقبل وبيئة آمنة.

حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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16:37ت م

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