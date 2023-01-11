السعودية اليوم / سمو أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة التدريب التقني وجمعية الإعلام الرقمي بالمنطقة



نجران 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران وجمعية الإعلام الرقمي بالمنطقة.

وشدَّدَ سموه على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات في المنطقة، من خلال الشراكات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم المصلحة العامة والمجتمع والجهات المستفيدة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الدكتور محمد بن أحمد الزهراني ، ومدير عام جمعية الإعلام الرقمي بالمنطقة محمد بن فهد ال الحارث إلى التعاون على إقامة برامج تدريبية ، لبناء وتبادل الخبرات في المجالات التدريبية والتطويرية والإعلامية ،للاسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل التقني والمهني ، وزيادة عدد المتطوعين بما يتوافق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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16:11ت م

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