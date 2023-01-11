السعودية اليوم / مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف يعقد اجتماعه الـ24



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

رأس معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم, الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بحضور محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تشكيل اللجنة الشرعية لدى الهيئة، التي تضم عدداً من الكفاءات الشرعية المتميزة، وذلك لدعم جهود الهيئة في تطوير المنتجات والصيغ الوقفية وفق الضوابط الشرعية، وبيان الحكم الشرعي في بعض قضايا الأوقاف الداخلة تحت نظارة الهيئة، واعتمد المجلس أيضاً موازنة المصارف الوقفية للسنة المالية 1444-1442هـ (2023م)، بما يحقق شروط الواقفين، ويلبي الاحتياجات التنموية.

واطلع المجلس على مستجدات العمل في مشروع إستراتيجية القطاع الوقفي وتحديث إستراتيجية الهيئة، مؤكدًا أهمية المشروع ودوره الرئيس في تمكين القطاع الوقفي وتنميته، والرفع من إسهاماته في مختلف المجالات التنموية.

واختتم المجلس اجتماعه بتأكيد أهمية قطاع الأوقاف ودوره في الفاعل في خطط وبرامج التنمية وإسهاماته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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16:06ت م

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