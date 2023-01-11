السعودية اليوم / "توكيل" تُعرّف بخدماتها في معرض إكسبو الحج والعمرة ٢٠٢٣م



جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

استعرضت منصة "توكيل"، للحج والعمرة، خدماتها التي تقدمها لتيسير أداء النُسك لغير القادرين على أدائها وتسهدف المسلمين حول العالم .

وأفاد المشرف على المنصة المهندس رائد كيال، أن الفكرة تتلخص في التوكيل لأداء مناسك الحج أو العمرة لمن ليس لديه القدرة لأدائها من خلال تقديم خدمات متميزة بعدة لغات ، مشيراً إلى أنها تتيح من خلال التقنية المرئية المشاركة بين كلا الطرفين، وكذلك حق التوكيل في الأضاحي ، فضلاً عن مواكبة المنصة للجهود المتميزة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة ولرؤية الممكة ٢٠٣٠ في التحول الرقمي لجميع الخدمات ، وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات .

// انتهى //

16:01ت م

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