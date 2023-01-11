

المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

بدأت وكالة شؤون المسجد النبوي في تأمين عربات متنقلة لحافظات ماء زمزم في المسجد النبوي، تمتاز بسهولة نقلها داخل المسجد النبوي بالإضافة لتطبيقها لمعايير السلامة والاحتراز الوقائي لصون الماء المبارك.

وبلغ عدد العربات 650 عربة منها 50 عربة مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبدأت المرحلة الأولى بتأمين العربات في الحصوات وقسم النساء الشرقي، وتعمل الوكالة على توفيرها في جميع أنحاء المسجد النبوي.

// انتهى //

15:20ت م

0116





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تؤمن عربات متنقلة لحافظات زمزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.