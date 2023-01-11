السعودية اليوم / "الأوقاف" و "وقف البلد الحرام الخيري" يوقعان اتفاقية لتعظيم الاستفادة من لحوم الأضاحي



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

وقعت الهيئة العامة للأوقاف اتفاقية منح مع وقف البلد الحرام الخيري لدعم مشروع "تعظيم الاستفادة من لحوم الأضاحي" بقيمة 24 مليون ريال، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض

خدمات الحج والعمرة 2023 "إكسبو الحج" المقام في جدة، وتنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار "الجودة منظومة الخدمات" خلال الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة الجاري.

ومثل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ لقطاع المصارف عبدالرحمن العقيل، فيما مثل الوقف فايز بن عايض العتيبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعظيم الاستفادة من لحوم الأضاحي بشكل أكبر وتعظيم الأثر المجتمعي، وذلك من خلال معالجة اللحوم بتقنيات حديثة تسهم في زيادة صلاحية اللحوم لمدة تزيد عن سنتين، وزيادة جودتها والتأكد من صحتها، وتسهيل عملية النقل والتخزين وتقليل التكاليف، إضافة إلى وضع تصور لاستدامة المشروع.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف وقعت على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 "إكسبو الحج" 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات والمؤسسات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، انطلاقاً من دورها في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والإسهام في توفير تجربة استثنائية للحجاج.

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15:12ت م

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