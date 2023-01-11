شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبرى في الهلال تقرب نجم الفريق من الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تراجع في المستوي خلال الفترة الأخيرة، وخاصة على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

مشادة كلامية بين ثنائي الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية على أن هناك اشتباك لفظي بين ثنائي فريق الهلال السعودي، بعد التعادل أمام نظيره نادي الرائد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليبتعد عن النصر متصدر جدول الترتيب.

وكانت قد رصدت الكاميرات الناقلة لمباراة الرائد والهلال، اشتباك لفظي بين جوستافو كويلار محور الهلال، وزميله المدافع علي البليهي بسبب إحدى الكرات الخطيرة على مرمى المعيوف.

وظهرت علامات الغضب على كويلار، أثناء توجيه حديثه إلى البليهي، حيث التقطت الكاميرات تعنيفه لزميله في المباراة.

والجدير بالذكر أن كويلار تلقى عددا من العروض الأجنبية للرحيل عن الهلال في الميركاتو الشتوي، أبرزها من انترناسيونال البرازيلي.

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، وذلك برصيد 26 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الأول برصيد 29 نقطة.