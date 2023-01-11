شكرا لقرائتكم مصادرة 5 أطنان من الفواكه والخضراوات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 5 أطنان من الخضراوات والفواكه، ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري، ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة، والظواهر السلبية مثل البيع العشوائي.

مسح لمواقع التجمعات

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت خلال الفترة الماضية مسحًا لمواقع تجمعات الباعة الجائلة لمكافحة “البيع العشوائي” في المناطق المجاورة لسوق الخضار، ومصادرة أكثر من 5 أطنان من الفواكه والخضراوات المتنوعة وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

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وأكد أن البلدية تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة.