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بإجمالي 38 مليار دولار .. انتهاء الطرح الأول للسندات الدولية في 2023

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شكرا لقرائتكم بإجمالي 38 مليار دولار .. انتهاء الطرح الأول للسندات الدولية في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2023م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية الدولي.

حجم طلبات الاكتتاب

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 38 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.8 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 10 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 37.50 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في شهر يناير عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.50 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10.5 سنوات تستحق في شهر يوليو عام 2033م، كما بلغت الشريحة الثالثة 3.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في شهر يناير عام 2053م.

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توسيع قاعدة المستثمرين

وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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