شكرا لقرائتكم الموارد البشرية: منصة الدعم والحماية تواصل استقبال الشكاوى المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بدأت في استقبال الشكاوى المالية من تاريخ 10 يناير وتستمر لمدة 30 يومًا.

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية على موقع “تويتر”، أنه يمكن تقديم شكوى مالية عبر الرابط (هنا) مع إرفاق المستندات الداعمة ولمدة 30 يومًا.

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التسجيل للمستفيدين الجدد

وتتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التسجيل للمستفيدين الجدد من الضمان الاجتماعي وفق النظام القديم.

وأكدت الوزارة أن التقديم مفتوح ولم يتم تحديد نهايته وأن كل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق يمكنه التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

كما تستمر منصة الدعم والحماية الاجتماعية في استقبال طلبات الاعتراض على الأهلية ولمدة 30 يومًا.

التسجيل بالضمان

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

ـ الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ إنشاء حساب جديد.

ـ الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

ـ تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ـ التأكيد على البيانات المدخلة.

ـ يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.