شكرا لقرائتكم وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة دشنت مشروعات الطاقة النووية والتي تعد الأولى من نوعها والأقل مصدر لانبعاثات الكربون في العالم.

أول برنامج للطاقة النووية

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في الرياض اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع المسمى بـ”إسنيب” هو أول برنامج للطاقة النووية، وأقل مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم، فضلًا عن أنه يهدف للاستفادة من الكربون واستخدامه وتخزينه، مؤكدًا أن هناك الكثير والكثير في القادم.

أقل منتج للكربون

كما أكد وزير الطاقة أن المملكة ستصبح قائدًا إقليميًا في الإنتاج النظيف والاقتصاد الدائري للكربون، بعدما أثبتت أنها أقل منتج للكربون.

ولفت إلى أن المملكة ستحتاج للمعادن المهمة والنادرة لدعم صناعة السيارات الكهربائية محليًا، إلى جانب اهتمامها بتصنيع الألومنيوم الأخضر وغيره من المعادن بطريقة نظيفة.