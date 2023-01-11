شكرا لقرائتكم حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن منطقة حائل أقل درجة حرارة بالمملكة عند 9 مئوية.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “اليوم 36 من المربعانية، الحرارة المسجلة ظهر اليوم الأربعاء الساعة الواحدة، أجواء باردة على الشمالية والوسطى تميل للبرودة على الشرقية والمدينة المنورة والمرتفعات الغربية والجنوبية ولطيفة إلى معتدلة على باقي المناطق”.

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وأضاف أن أقل حرارة تسجلها حائل بـ 9 مئوية، والرياض تسجل 12 مئوية، وهي أبرد من بلاد الشام.

طريف أدنى حرارة

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـدرجتين مئويتين.