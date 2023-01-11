شكرا لقرائتكم المخيم الشتوي في العلا أصالة الماضي وتفاؤل بالمستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعد العلا من الأماكن القليلة في العالم التي تضع الإنسان في فرصة حقيقية لاستكشاف الماضي والاستمتاع بالحاضر والتفاؤل بالمستقبل، فكل بقعة فيها تاريخ وطبيعة تمتد إلى آلاف السنين، ما يجعل المنطقة التي تمتد على مساحة 22 ألف كيلو متر مربع وتضم آثار تعود لأكثر من 7 آلاف سنة ضمن أفضل البقاع على خارطة السياحة العالمية، وربما لهذا السبب حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على استقبال قائد الجيش الباكستاني رئيس الأركان عاصم منير، في المخيم الشتوي بالعلا.

تراث وعراقة

وفي الاستقبال الذي جرى فيه استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحضور وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ظهرت الأصالة السعودية في المخيم الشتوي الذي استقبل فيه ولي العهد ضيفه، ليبدو المشهد وكأنه إطلالة للمستقبل المشرق بلمحة التراث والعراقة الأصيلة.

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ويتميز المخيم الشتوي في العلا بالألوان الهادئة والتطريز المميز الذي يشير إلى التراث السعودي ويمنح أجواء الراحة للمتواجدين، وهو ما ظهر جليًّا في لقطات استقبال ولي العهد لضيفه.

وليس فقط المخيم الشتوي هو أبرز ما في العلا، بل أنه يمكن قضاء عطلة مميزة بإقامة مثالية والاختيار ما بين الأنشطة السياحية المختلفة، وفي الشتاء تكون وجهة مثالية بأجواء مميزة لأن العلا تقع الشمال وهي تابعة للمدينة المنورة في وادي يقع ما بين جبلين، ما تمنح تجربة سياحية فريدة من نوعها.

شتاء طنطورة

ومن المنتظر أن يعود مهرجان “شتاء طنطورة” لمدة 6 أسابيع من 21 ديسمبر وحتى 12 فبراير، ليُسعِد زوّار أرض الحضارات بفعاليات فنيّة وثقافية متنوعة ومتفردة.

واستُوحي اسم المهرجان من “الطنطورة”، تلك المزولة الشمسية الهرمية الشكل، والتي اعتمد عليها أهالي العلا على مر السنين في معرفة الوقت، وتحديد دخول المربعانية للاحتفال ببدء موسم الزراعة الذي يتوافق مع بداية موسم الشتاء. وفي موسمه الرابع، يحفل مهرجان “شتاء طنطورة” بباقة غنيّة من الفعاليات الموسيقية الراقية، والأنشطة والتجارب والمغامرات الثريّة.