شكرا لقرائتكم أوقاف للاستثمار تعلن عن فرص تدريب عبر تمهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن بدء التقديم على برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل لحملة البكالوريوس في (الرياض).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.