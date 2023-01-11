السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل أمين السعودية اليوم مؤسسة حفظ النعمة



بريدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم الأمين العام لمؤسسة حفظ النعمة الأهلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد ، بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي .

واستمع سموّه إلى شرح موجز عن دور المؤسسة وبرامجها ودورها في الحد من إهدار النعم عن طريق التكامل مع الجمعيات الأهلية التابعة في مدن المملكة .

// انتهى //

13:58ت م

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