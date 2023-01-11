السعودية اليوم / مقتل 12 عنصر أمن في كمين بنيجيريا



ابوجا 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

أعلن المتحدث باسم قوات الأمن والدفاع المدني في نيجيريا، أولوسولا أودوموسو، مقتل 12 عنصراً من قوات الأمن، في كمين نصبه مسلحون مجهولون بمحافظة كادونا في الشمال الغربي للبلاد.

وأوضح المتحدث باسم هذه القوات التي تعد بمثابة هيئة شبه عسكرية مساندة للجيش النيجيري، أن القتلى هم 7 من عناصر قوات الأمن والدفاع المدني النيجيري، و5 أعضاء من وكالة أمنية أخرى وجهاز أمن محلي.

وقد جرى الكمين قرب موقع منجم في منطقة "بيرنين غواري"، ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن هذه المنطقة تعد معقلاً لعصابات تعرف محلياً باسم "قطاع الطرق"، بالإضافة إلى جماعات تابعة لتنظيمي بوكوحرام، وداعش الإرهابيين في غرب أفريقيا.

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13:11ت م

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