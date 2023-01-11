السعودية اليوم / الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"



الرباط 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

تمكن الأمن المغربي في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية، اليوم، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، تتكون من ثلاثة عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب،كانوا ينشرون ويروجون للفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب للتنظيم في منطقة الساحل الأفريقي، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية.

وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي أن عملية التدخل المشتركة مكنت من توقيف عضو من هذه الخلية في مدينة اشتوكة المغربية، في حين تم إلقاء القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية في ألميريا الإسبانية.

وأضاف البيان أنه تم حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية، وأسلحة بيضاء، وكذلك مخطوطات تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي لدى الشخص الموقوف بالمغرب، فيما ستتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين لديها.

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13:08ت م

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