السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:28ت م

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الرياض 18 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:28ت م0062

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