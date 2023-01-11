السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:28ت م

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