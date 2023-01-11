

جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة التراث بمنطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني.

واطّلع سموّه على التقرير السنوي للهيئة للعام 1443 هـ، حيث تضمن برامج وأنشطة الهيئة في المحافظة.

// انتهى //

12:08ت م

0057





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير فرع هيئة التراث بمنطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.