السعودية اليوم / " كدانة" تبرز أهم المشاريع التطويرية للمشاعر المقدسة في "اكسبو الحج 2023"



جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

شاركت شركة كدانة للتنمية والتطوير ، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، في معرض "اكسبو الحج 2023" ، للتعريف بدورها في المشاعر المقدسة مع الجهات ذات العلاقة، من أجل تحسين تجربة الحاج.

واستعرض الجناح المشاريع التكميلية والتحسينية خلال العامين الماضيين ومنها تطوير 20 % مايعادل نصف مليون متر مربع من مخيمات منى النموذجية من أسقف وإضاءات ومعايير سلامة ووسائل الراحة للحاج ، إضافة إلى تصميم 44 مطبخاً مركزياً مكون من 3 أدوار بمواصفات ومقاييس بالتعاون مع الدفاع المدني موزعة في أماكن متفرقة من مشعر منى مجهزة بالكامل لشركات الإعاشة من تخزين وإعداد الأطعمة الساخنة والباردة مع سكن للعمال, وعدد من المشاريع التطويرية, كما دشن مراكز لاصدار تصاريح للمطوفين وتطوير مخيماتهم.

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12:02ت م

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