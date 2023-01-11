السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة يردم 3 آبار مكشوفة بالمنطقة



مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

ردم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة من خلال إدارة المياه بفرع المنطقة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 3 آبار مكشوفة تشكل خطورة على المارة والمنتزهين ، لقربها من الطريق وتم معالجتها بالردم، وإزالة الخطورة لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى الوقوف على بلاغات الآبار المكشوفة التي تشكل خطورة قرب سد غيا، بالإضافة إلى آبار يدوية مكشوفة بالصالحية.

وبين أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات 911, حيث أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط التالي: http://web.mewa.gov.sa/ucs/, داعياً المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، والاتصال على هاتف الوزارة رقم (939 ) أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

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11:58ت م

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