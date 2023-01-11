السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يحصل على تجديد اعتماد "سباهي" لمركز صحي الشماس ببريدة



بريدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

حصل تجمع القصيم الصحي على تجديد شهادة الاعتماد الكامل من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية" سباهي" لمركز صحي الشماس بمدينة بريدة، ليصبح بهذا المنجز عدد المراكز الصحية التي تم تجديد الاعتماد لها منها 13 مركزاً من إجمالي المراكز المعتمدة بالمنطقة والبالغ عددها 54 مركزاً صحياً.

وبين تجمع القصيم الصحي أن حصول المراكز الصحية لشهادات الاعتماد وتجديدها يأتي بهدف تحقيق النسب المحددة في معايير التقييم الشامل ومتطلبات الاعتماد الأساسية، إضافة إلى الالتزام بلوائح السلامة للمرضى والحفاظ على مستويات الرعاية الصحية الأولية، بما يتوافق مع ضوابط واشتراطات أنظمة الجودة بكافة جوانبها، لما لذلك من أهمية في تعزيز ثقة المرضى بنوعية ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وأبان التجمع أن الحفاظ على هذا النجاحات المتميزة ومضاعفتها يسير وفق مصفوفة برامج التطوير ومشاريع التأهيل وخطط التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف المنشآت الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، والتي تتماشى في ذات الوقت مع خطة برنامج التحول الصحي الشامل ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق أفضل وأحدث النظم البرمجية المحلية والدولية المعتمدة.

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11:43ت م

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