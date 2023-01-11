السعودية اليوم / أكثر من 363 ألف فحص بـ "مراقبة السموم" بصحة الشرقية



الدمام 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

أجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خلال العام الميلادي الماضي 363107 فحوصات لحالات مختلفة.

وأوضح المركز أنه أجرى 201,693 فحصا لعينات ما قبل التوظيف، و20,527 فحصا لحالات الاشتباه بقضايا جنائية، إضافة إلى 28,213 فحصا لحالات السموم الإسعافية، والضبطيات الخاصة بالكيمياء الشرعية 83,875 فحصا، و12,226 فحصاً لعينات الوفيات القادمة من الطب الشرعي، فيما بلغ عدد فحوصات المؤثرات العقلية 3574 فحصا، وفحوصات المعايرة الدوائية العلاجية للمستشفيات لـ 4,038 عينة، والتحليل الكيميائي والبكتيري لعينات مياه الغسيل الكلوي بـ 9,518 اختبارا.

يذكر أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية "أوتار"، بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة، حيث حصل المركز على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض, بالإضافة إلى الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة

// انتهى //

11:38ت م

0044



الدمام 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خلال العام الميلادي الماضي 363107 فحوصات لحالات مختلفة.وأوضح المركز أنه أجرى 201,693 فحصا لعينات ما قبل التوظيف، و20,527 فحصا لحالات الاشتباه بقضايا جنائية، إضافة إلى 28,213 فحصا لحالات السموم الإسعافية، والضبطيات الخاصة بالكيمياء الشرعية 83,875 فحصا، و12,226 فحصاً لعينات الوفيات القادمة من الطب الشرعي، فيما بلغ عدد فحوصات المؤثرات العقلية 3574 فحصا، وفحوصات المعايرة الدوائية العلاجية للمستشفيات لـ 4,038 عينة، والتحليل الكيميائي والبكتيري لعينات مياه الغسيل الكلوي بـ 9,518 اختبارا.يذكر أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية "أوتار"، بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة، حيث حصل المركز على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض, بالإضافة إلى الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بعد استيفاء معايير ومتطلبات الجودة والتدريب الصحي المهني.// انتهى //11:38ت م0044

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