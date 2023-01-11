السعودية اليوم / تصريف أكثر من 239 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بمحافظة بقيق



الدمام 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال سحب وتصريف أكثر من 239 ألف متر مكعب، من مياه الأمطار في التي شهدتها محافظة بقيق، بمشاركة 55 طاقماً ميدانياً، واستخدام 25 معدة، وشبكـات تصـريف المياه، وفق خطـة طـوارئ الأمطار التي جرى إعدادها مسبقاً.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها المكثفة للتعامل مع مياه الأمطار في جميع أرجاء المحافظة، وفق برنامج عمل لـ 24 ساعة، من خلال المعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار، وتوفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتباع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، وأخذ الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة جراء هطول الأمطار.

وأشارت إلى تفعيل الجزء الثاني من خطة الطوارئ بالمحافظة، التي تتضمن أعمال الكنس والتنظيف العام ورفع المخلفات، داعية الجميع إلى التعاون وتقديم البلاغات عن أي مخالفة أو ملاحظة بلدية أو ذات علاقة بتصريف مياه الأمطار، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

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11:35ت م

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