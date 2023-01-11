السعودية اليوم / الشرطة الفرنسية : إصابة 6 أشخاص في عملية طعن داخل محطة مترو بباريس



باريس 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

أعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم داخل محطة مترو "غار دو نور" التابعة لمترو باريس في الدائرة العاشرة بفرنسا والتي نفذها شخص باستخدام سلاح أبيض وذلك قبل تحييده من قبل الشرطة.

ووقع الحادث داخل المحطة، ولم يتضح بعد السبب وراء ذلك الهجوم، وتم السيطرة عليه من قبل عناصر الشرطة الفرنسية.

وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسية "جيرالد دارمانان" إلى موقع الحادث.

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11:34ت م

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