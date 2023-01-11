السعودية اليوم / ديوان المظالم يصدر مدونة التفتيش القضائي لعام 1441-1442 هـ



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

أصدر ديوان المظالم مدونة التفتيش القضائي الذي اُعتُمِد من مجلس القضاء الإداري لعام 1441-1442 هـ في جلسته المنعقدة بمنتصف شهر ربيع الثاني من هذا العام.

وجرى تصنيف المدونة وفرز موضوعاتها على قسمين مستقلين؛ أحدهما يتعلق بالإجراءات الإدارية والآخر بالأحكام القضائية.

وتعد المدونة خلاصة عمل المفتشين القضائيين ولجان فحص تقارير التفتيش الدوري على أعمال القضاة والدوائر القضائية، الهادفة إلى تقويم العمل والإجراءات القضائية، لتحقيق كفاءة وجودة مخرجات الأعمال القضائية في جميع مرافق القضاء الإداري ودوائرها.

يذكر أن هذا الإصدار يُعد الرابع الذي يصدره ديوان المظالم للمدونه منذُ اعتماد إصدارها الأول عام 1437هـ، بهدف توحيد بيان وتلافي الملاحظات و الأعمال الإجرائية، لتسهم في تجويد أعمال الدوائر القضائية ومخرجاتها.

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11:24ت م

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