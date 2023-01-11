السعودية اليوم / "مركز تعزيز الصحة النفسية" يعلن عن مؤشر الصحة النفسية في المملكة لعام 2022م



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن نتائج مؤشر الصحة النفسية في المملكة لعام 2022م والذي يظهر انخفاضًا طفيفًا في معدل انتشار أعراض الاكتئاب والتي بلغت النسبة فيها (12.7%) مقارنة بعام 2020 والتي بلغت النسبة فيها (13.8%).

وأوضح المركز أن معدل خطورة الإصابة بالاكتئاب أعلى لدى الفئة العمرية أكثر من 60 سنة مع احتمالية أعلى للإصابة لدى الإناث، وتزيد معدلات خطورة الإصابة في حال كان الدخل أقل عن 5 آلاف ريال، بالإضافة أن أعراض الاكتئاب تكون أعلى بنسبة طفيفة لدى غير المتزوجين، وتزيد احتمالية الإصابة لدى الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا، ويعاني الأشخاص أصحاب الأوزان الأقل من المعدلات الطبيعية من أعراض اكتئاب أشد من غيرهم، ومن المثير للاهتمام ارتباط التطوع بتخفيف أعراض الاكتئاب ويزيد التدخين من معدلات خطورة الإصابة به.

وأشار المركز إلى أن مؤشر القلق العام ارتفع بشكل طفيف بالمقارنة مع 2020م، وأظهر المؤشر أعراضًا أشد لدى الفئة العمرية الأقل من 20 سنة والأكثر من 60 سنة، ويشير المؤشر لاحتمالية أعلى لدى الإناث للإصابة بأعراض القلق العام مع وجود ارتباط لارتفاع أعراض القلق في حال عدم وجود دخل ثابت أو الدخل الأقل من 5 آلاف مع وجود ارتفاع طفيف لدى المتزوجين مقارنة بغير المتزوجين بالإصابة بأعراض القلق وارتبط ممارسة النشاط البدني باحتمالية أقل للإصابة بأعراض القلق، كما يعاني أصحاب الوزن الأقل من المثالي أو المصابين بالسمنة من أعراض القلق أكثر من غيرهم.

وأفاد المركز بأن المؤشر يظهر انخفاضًا ملحوظًا في أعراض القلق لدى من يمارسون أعمالًا تطوعية أو هوايات يومية، وارتبط التدخين بمعدلات قلق أعلى من غير المدخنين، مبينًا أن المؤشر ومن خلال المقارنة بدول العالم أن المملكة العربية

// انتهى //

11:11ت م

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الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن نتائج مؤشر الصحة النفسية في المملكة لعام 2022م والذي يظهر انخفاضًا طفيفًا في معدل انتشار أعراض الاكتئاب والتي بلغت النسبة فيها (12.7%) مقارنة بعام 2020 والتي بلغت النسبة فيها (13.8%).وأوضح المركز أن معدل خطورة الإصابة بالاكتئاب أعلى لدى الفئة العمرية أكثر من 60 سنة مع احتمالية أعلى للإصابة لدى الإناث، وتزيد معدلات خطورة الإصابة في حال كان الدخل أقل عن 5 آلاف ريال، بالإضافة أن أعراض الاكتئاب تكون أعلى بنسبة طفيفة لدى غير المتزوجين، وتزيد احتمالية الإصابة لدى الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا، ويعاني الأشخاص أصحاب الأوزان الأقل من المعدلات الطبيعية من أعراض اكتئاب أشد من غيرهم، ومن المثير للاهتمام ارتباط التطوع بتخفيف أعراض الاكتئاب ويزيد التدخين من معدلات خطورة الإصابة به.وأشار المركز إلى أن مؤشر القلق العام ارتفع بشكل طفيف بالمقارنة مع 2020م، وأظهر المؤشر أعراضًا أشد لدى الفئة العمرية الأقل من 20 سنة والأكثر من 60 سنة، ويشير المؤشر لاحتمالية أعلى لدى الإناث للإصابة بأعراض القلق العام مع وجود ارتباط لارتفاع أعراض القلق في حال عدم وجود دخل ثابت أو الدخل الأقل من 5 آلاف مع وجود ارتفاع طفيف لدى المتزوجين مقارنة بغير المتزوجين بالإصابة بأعراض القلق وارتبط ممارسة النشاط البدني باحتمالية أقل للإصابة بأعراض القلق، كما يعاني أصحاب الوزن الأقل من المثالي أو المصابين بالسمنة من أعراض القلق أكثر من غيرهم.وأفاد المركز بأن المؤشر يظهر انخفاضًا ملحوظًا في أعراض القلق لدى من يمارسون أعمالًا تطوعية أو هوايات يومية، وارتبط التدخين بمعدلات قلق أعلى من غير المدخنين، مبينًا أن المؤشر ومن خلال المقارنة بدول العالم أن المملكة العربية السعودية -بحمد الله- تحقق مستويات أقل في معدلات انتشار أعراض الاكتئاب والقلق العام.// انتهى //11:11ت م0029

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