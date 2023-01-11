شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة عرض الهلال المغري لميسي براتب رونالدو مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية أن الهلال السعودي ما زال يسعي وراء التعاقد مع ميسي فى الصيف المقبل فى صفقة إنتقال حر، حيث أبدي الزعيم الهلالي إستعداده التام على دفع مبلغ خرافي للاعب مقابل موافقته الإنتقال إلى الدوري السعودي.

وأفادت المصادر أن الهلال قد عرض على اللاعب راتبًا ضخمًا يقدر ب400 مليون يورو فى الموسم الواحد، أي ما يعادل ضعف المبلغ الذي يتقاضاه رونالدو مع النصر فى موسمه الأول، مما يجعل راتب ميسي الأكبر مقارنة بجميع الرياضيين بجميع اللعبات المختلفة حال إتمام الصفقة.

وما زال ميسي مترددًا بشدة حول خطوته المقبلة، حيث أن اللاعب لم يحسم وجهته القادمة من البقاء فى باريس أو الموافقة على إغراءات الهلال الفلكية، الشئ الذي يؤخر تجديد اللاعب مع فريقه الفرنسي.



ميسي ورحلة الطموح الجديد

وتؤكد بعض المصادر القوية أن اللاعب يفكر بشكل جادي فى قبول العرض السعودي من قبل الهلال، خاصة أنه قام بتحقيق كل شئ على سبيل الأرقام القياسية والفردية بعد تتويجه بكأس العالم، ويتبقي له فقط التتويج بدوري الأبطال للموسم الحالي مع باريس ليعادل رونالدو بتحقيقه مع فريقين مختلفين.

ومن ثم فإن قرار رحيل ميسي وإنتقاله إلى الهلال فى الصيف المقبل، قد لا يكون مستبعدًا بصورة كبيرة، فى ظل الوضع الحالي الذي يمر به اللاعب فى مسيرته، مما قد يجعله يقبل على طموحًا جديدًا مثلما فعل رونالدو.