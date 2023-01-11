شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يزف خبرًا سارًا لنجم إتحاد جدة السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الموقع العالمي الشهير ترانسفير ماركت خبرًا سارًا بشأن عودة النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" للمشاركة مع ناديه الأهلي المصري بشكل طبيعي منذ بداية اللقاء القائد، يأتي ذلك بعدما أكدت أنه تم رفع الإيقاف عن اللاعب فيما يتعلق بشأن هروبه من نادي الزمالك.

وأفادت التقارير أن اللاعب أصبح متاحًا للأهلي فى المشاركة بمباراة الفريق القادمة أمام المصري البورسعيدي فى مسابقة الدوري المصري، والتى من المقرر إقامتها غدًا الخميس، ولكن شددت أن اللاعب ما زال ملزمًا بدفع الغرامة المقدرة عليه والتى تخطت حاجز ال 2 مليون دولار.



الزمالك بصدد تقديم شكوي جديدة

وأكدت بعض المصادر القوية أن الزمالك سيقوم بتقديم شكوي جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، للمطالبة بحقه بعدم مشاركة اللاعب إلا فى حالة سداد الغرامة بشكل كامل، فى الوقت الذي لم يقر الإتحاد الدولي "فيفا" الموقف النهائي من تقسيط اللاعب لغرامته بعد طلب محامي اللاعب ذلك الأمر.



كهربا مسيرة رائعة عابرة مع العميد

ومما لا شك فيه أن كهربا لاعبًا يمتلك للإمكانيات الفنية الكبيرة، خاصة أن اللاعب كان أحد أفضل لاعبي العميد فى الموسمين الذي قضاهم داخل صفوف الاتحاد، وعلى وجه التحديد موسمه الأول مع الفريق، ولكن تبقي عقلية اللاعب السبب فى تراجعه بهذا الشكل المخيف.